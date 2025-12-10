Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Pogba yatırımı deveye yaptı

Pogba yatırımı deveye yaptı

16:4010/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Şampiyon olan develer, 5 milyon dolardan fazla fiyata satılıyor.
Şampiyon olan develer, 5 milyon dolardan fazla fiyata satılıyor.

Monaco forması giyen yıldız futbolcusu Paul Pogba, dünyanın ilk profesyonel deve yarışı takımına ortak oldu.

Fransa Ligi takımlarından Monaco'da forma giyen 32 yaşındaki Pogba, Körfez bölgesinde yarışan Suudi Arabistan takımı Al Haboob'a elçi ve hissedar olarak katıldı.


Deve yarışlarının, son yıllarda Orta Doğu'da daha fazla zaman geçirmeye başladığında ilgisini çektiğini belirten Pogba, "Bu konuyu iyice araştırmaya başladım. Ne kadar çok öğrenirsem, o kadar ilginç hale geliyordu. Bu sporun arkasında tarih, aile bağları, rekabet, gurur var" ifadelerini kullandı.


Bölgenin yatırımlarla küresel sporun önemli bir merkezi haline geldiğini kaydeden Fransız yıldız, deve yarışlarının da bunun bir parçası olmayı hak ettiğini söyledi.


Arap Yarımadası'nda uzun bir tarihi geçmişe sahip deve yarışlarında şampiyon olan develer, 5 milyon dolardan fazla fiyata alıcı bulabiliyor. Bu spor dalında en büyük ödülü veren 16 yarışlık Al Ula Kupası'nda geçen yıl ödül havuzu 6,4 milyon dolardı.


2018 Dünya Kupası'nda Fransa ile şampiyonluk yaşayan Pogba, Juventus forması giydiği dönemde aldığı doping cezası nedeniyle 18 ay sahalardan uzak kaldı. Haziran ayında Monaco ile iki yıllık sözleşme imzalayan Juventus ve Manchester United'ın eski yıldızı, geçen ay Rennes karşısında ilk kez süre aldı.






#Monaco
#Paul Pogba
#Suudi Arabistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TCDD işçi alım sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TCDD 780 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı?