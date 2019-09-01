Portekiz basını Fernandes'in yeni takımını açıkladı

Adı Türk takımlarıyla anılan Manuel Fernandes, Rusya Ligi ekiplerinden Krasnodar ile anlaşmaya vardı.

Portekiz basınından OJOGO'nun haberine göre 33 yaşındaki futbolcu, kendisine gelen teklifler arasından Krasnodar'ı seçti.

Lokomotiv Moskova'da kazandığı ücrete yakın bir sözleşme arayan oyuncunun Krasnodar'ın teklifini kabul ettiği ve kısa süre içerisinde sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.