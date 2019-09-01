Portekiz basını Fernandes'in yeni takımını açıkladı
AVRUPA LİGLERİ

Portekiz basını Fernandes'in yeni takımını açıkladı

Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde olduğu belirtilen Manuel Fernandes'in yeni adresi belli oldu. Portekiz basını, yıldız futbolcunun tercihini Rusya'da kalmaktan yana kullandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Manuel Fernandes.

Manuel Fernandes.

Fotoğraf: TATYANA MAKEYEVA

Adı Türk takımlarıyla anılan Manuel Fernandes, Rusya Ligi ekiplerinden Krasnodar ile anlaşmaya vardı.

Portekiz basınından OJOGO'nun haberine göre 33 yaşındaki futbolcu, kendisine gelen teklifler arasından Krasnodar'ı seçti.

Lokomotiv Moskova'da kazandığı ücrete yakın bir sözleşme arayan oyuncunun Krasnodar'ın teklifini kabul ettiği ve kısa süre içerisinde sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

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