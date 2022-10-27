Porto uçağında unutulmaz anlar

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Bayer Leverkusen'in, deplasmanda Atletico Madrid ile 2-2 berabere kalmasının ardından Portekiz ekibi Porto, son 16 turuna adını yazdırmayı garantiledi.
Atletico Madrid-Bayer Leverkusen maçını uçakta takip eden Porto takımı, İspanyol ekibinin son dakikada kaçırdığı penaltı sonrası büyük bir sevinç yaşadı.
Portekiz kulübü, uçaktaki o anları sosyal medyadan paylaştı.
Atletico Madrid'in kaçırdığı penaltı:
@rKLDY pic.twitter.com/yhDv8TozwJ
@rKLDY pic.twitter.com/yhDv8TozwJ— A song of ice and fire (@Marchel42178390) October 26, 2022
Porto uçağında yaşananlar:
Oitavos de final? Guardem lugar para nós💙#UCL pic.twitter.com/IoJ7oo8xVq
Oitavos de final? Guardem lugar para nós💙#UCL pic.twitter.com/IoJ7oo8xVq— FC Porto (@FCPorto) October 26, 2022