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Porto uçağında unutulmaz anlar

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'in, Bayer Leverkusen karşısında penaltıyı kaçırmasıyla Porto uçağında üst tur sevinci yaşandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Porto uçağında unutulmaz anlar
Portolu futbolcular uçakta büyük sevinç yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Bayer Leverkusen'in, deplasmanda Atletico Madrid ile 2-2 berabere kalmasının ardından Portekiz ekibi Porto, son 16 turuna adını yazdırmayı garantiledi.

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen maçını uçakta takip eden Porto takımı, İspanyol ekibinin son dakikada kaçırdığı penaltı sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

Portekiz kulübü, uçaktaki o anları sosyal medyadan paylaştı.

Atletico Madrid'in kaçırdığı penaltı:

Porto uçağında yaşananlar:

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