Radomir Djalovic Kayserispor'la ilk idmana çıktı

17:4414/10/2025, Salı
AA
Radomir Djalovic
Radomir Djalovic

Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor'la anlaşan teknik direktör Radomir Djalovic, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Trendyol Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor'la anlaşan teknik direktör Radomir Djalovic, takımla ilk antrenmanına çıktı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Djalovic yönetimindeki antrenman, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin sahasında gerçekleşti.


Oyuncular antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve pas organizasyonlarıyla süren idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.






#Kayserispor
#Radomir Djalovic
#Trendyol Süper Lig
