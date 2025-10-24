Yeni Şafak
Rafael Benitez köklü kulübün başına geçti

Rafael Benitez köklü kulübün başına geçti

12:1524/10/2025, Cuma
AA
Rafael Benitez
Rafael Benitez

İspanya'nın önde gelen teknik adamlarından Rafael Benitez sahalara geri döndü. 65 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Panathinaikos'un yeni teknik direktörü oldu.

Yunanistan 1. Lig ekiplerinden Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Rafael Benitez oldu.


Kulüpten yapılan açıklamada, 65 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı için "Dünya futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden biri ve Yunan takımına gelmiş en iyi teknik direktör olan Rafa Benitez ile iş birliği başladı." ifadeleri kullanıldı.


Yunan ekibi, Benitez'in sözleşme süresi ve alacağı ücretle ilgili bilgi vermedi.


Benitez, 2005'te İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un başında şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Rafa Benitez, Valencia'ya 2 LaLiga ve 1 UEFA Kupası (Avrupa Ligi) şampiyonluğu, Chelsea'ye de 1 Avrupa Ligi kupası kazandırdı.




