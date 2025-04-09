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Rakamlar 'aslan' diyor

Rakamlar 'aslan' diyor

Umut Yılmaz
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Okan Buruk
Okan Buruk

Süper Lig'in ilk yarısının son 8 maçlık periyodunda sadece 2 puan kaybeden sarıkırmızılı ekip, aynı rakiplerle yapacağı son 8 lig müsabakasında benzer performans sergilerse F.Bahçe'nin karşılaşmalarına bakmadan şampiyonluğu garantileyecek.

Süper Lig'in ilk yarısının son 8 maçlık periyodunda sadece 2 puan kaybeden Galatasaray, sezonun son 8 müsabakasında benzer performans sergilemesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Süper Lig'de yaptığı 28 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 71 puanla zirvede yer alıyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan Cimbom, şampiyonluk yarışında avantajlı taraf olarak gözüküyor. Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısının son 8 maçlık periyodunda sadece 2 puan kaybeden sarı-kırmızılı ekip, aynı rakiplerle yapacağı son 8 lig müsabakasında benzer performans sergilerse Fenerbahçe'nin karşılaşmalarına bakmadan şampiyonluğu garantileyecek.


8 MAÇTA 1 KEZ KAYBETTİ

Sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısının son 8 haftasında (12-19. haftalar) toplamda 22 puan elde etti. Galatasaray, söz konusu dönemde çıktığı 8 lig müsabakasında 7 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı, 22 kez rakip fileleri havalandırırken 12 gol yedi. 12-19. haftalar arasında sadece ikas Eyüpspor'a karşı puan kaybeden Cimbom, bu periyotta 2,75 puan ortalamasına sahip oldu. Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Sezonun ilk yarısını namağlup bir şekilde tamamlayan Galatasaray, ligin 29. haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş'a 2-1 yenildi.


İLK YARIDA ÜSTÜNLÜK KURDU

Galatasaray, ligde sezon sonuna kadar karşılaşacağı 8 rakibinin 7'sini ilk yarıda yendi. Cimbom, sezonun ilk yarısında söz konusu takımlardan Samsunspor, Bodrum FK, Net Global Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor, Göztepe ve Başakşehir'i mağlup ederken, Eyüpspor ile de 2-2 berabere kaldı.


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