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Çorum FK Erzurum deplasmanında

Çorum FK Erzurum deplasmanında

13:308/04/2025, Salı
AA
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Çorum FK'nın Ankara Keçiörengücü maçındaki 11'i
Çorum FK'nın Ankara Keçiörengücü maçındaki 11'i

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Erzurum FK'ye konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Ali Özer yönetecek.


Kırmızı-siyahlı ekipte tedavisi devam eden Geraldo ile kart cezalısı Atila Turan ve Ferhat Yazgan, Erzurumspor FK maçında forma giyemeyecek.


Çorum FK ligde 47 puanla 7'nci, Erzurumspor FK ise 54 puanla 3'üncü sırada bulunuyor.





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