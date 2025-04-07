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1. Lig'de 33. hafta heyecanı

1. Lig'de 33. hafta heyecanı

10:177/04/2025, Pazartesi
AA
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1. Lig'de zirvede Koaelispor yer alıyor.
1. Lig'de zirvede Koaelispor yer alıyor.

Trendyol 1. Lig'de 33. hafta, yarın yapılacak üç maçla başlayacak. Ligde haftanın açılış maçında yarın Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Aktepe Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.00'te başlayacak.

Trendyol 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yarın başlıyor.


Haftanın programı şöyle:

Yarın

14.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Aktepe)

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Iğdır Şehir)

20.00 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler (Manisa 19 Mayıs)


9 Nisan Çarşamba

14.00 Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

17.00 Esenler Erokspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü (Pendik)

20.00 Geosis Boluspor-Sakaryaspor (Çorum Şehir)


10 Nisan Perşembe

14.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Malatya)

17.00 Gençlerbirliği-Central Hospital Ümraniyespor (Eryaman)

20.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)





#1. Lig
#Kocaelispor
#Ankara Keçiörengücü
#Şanlıurfaspor

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