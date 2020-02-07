2.LİG

Rakibine tırnaklarıyla saldıran Amedpsorlu Mansur Çalar'ın cezası belli oldu

2. Lig'de Amedspor forması giyen Mansur Çalar, Hekimoğlu Trabzon ile oynanan maçta Talha Yazgan'a yönelik saldırısı ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 7 maç ceza aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mansur Çalar'ın daha önce saha içerisinde Sakaryasporlu futbolculara yaptığı saldırı böyle görüntülenmişti.

Mansur Çalar'ın daha önce saha içerisinde Sakaryasporlu futbolculara yaptığı saldırı böyle görüntülenmişti.

Sakaryasporlu futbolculara maç içerisinde jiletle saldırdığı için ömür boyu men cezası alan sonrasında ise bu ceza 20 maça indirilen Amedsporlu Mansur Çalar, Hekimoğlu Trabzon FK maçında Talha Yazgan'a bu sefer tırnaklarıyla saldırdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yaşananlarla ilgili Mansur Çalar'a toplamda 7 maç ceza verdi.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Amed Sportif Faaliyetler Kulübü sporcusu Mansur Çalar'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6 resmi müsabakadan men ve 6.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Amedsporlu Mansur Çalar jiletle futbolcuları yaraladı!
Diğer

Amedsporlu Mansur Çalar jiletle futbolcuları yaraladı!

Amedspor - Sakaryaspor arasında Diyarbakır'da TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan maçta, futbol tarihine geçecek skandal yaşandı. Diyarbakır'da ev sahibi Amedspor futbolcusu Mansur Çalar, maça elinde sakladığı kesici bir aletle çıktı. Elinde kesici aletle maça çıkan Amedspor futbolcusu Mansur Çalar, konuk takım Sakaryaspor'dan Hacı Ömer, Frehat, Tevfik ve Dilaver'i vücutlarının çeşitle yerleri yüz ve boyunlarında keserek yaraladı.

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