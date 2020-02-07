Rakibine tırnaklarıyla saldıran Amedpsorlu Mansur Çalar'ın cezası belli oldu

Sakaryasporlu futbolculara maç içerisinde jiletle saldırdığı için ömür boyu men cezası alan sonrasında ise bu ceza 20 maça indirilen Amedsporlu Mansur Çalar, Hekimoğlu Trabzon FK maçında Talha Yazgan'a bu sefer tırnaklarıyla saldırdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yaşananlarla ilgili Mansur Çalar'a toplamda 7 maç ceza verdi.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Amed Sportif Faaliyetler Kulübü sporcusu Mansur Çalar'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6 resmi müsabakadan men ve 6.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Sakaryasporlu futbolculara maç içerisinde jiletle saldırdığı için ömür boyu men cezası alan sonrasında ise bu ceza 20 maça indirilen Amedsporlu Mansur Çalar, Hekimoğlu Trabzon FK maçında Talha Yazgan'a bu sefer tırnaklarıyla saldırdı! pic.twitter.com/BPNkQMWTo7 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 2 Şubat 2020