Rashford için pusuda

Ara transfere kadrosuna Ahmed Kutucuyu katarak başlayan Galatasaray, stoper ve sağ bek arıyor. Sarı-kırmızılılar fırsat hamlesi olarak ise dünyaca ünlü bir yıldızın durumunu yakından takip ediyor: Marcus Rashford. Manchester United ile yol ayrımında olan ve bir süredir kadroya alınmayan İngiliz yıldız, Barcelona ile görüşüyor. İspanya’da ara transfer dönemi 3 Şubat’ta sona eriyor. Bu tarihe kadar Rashford'un Barcelona’ya gidip gitmeyeceği belli olacak.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Rashford bir hafta içerisinde istediği kulübü bulamazsa, Galatasaray sezon başında tıpkı Victor Osimhen’de olduğu gibi fırsatı değerlendirmeye çalışacak. Manchester United ile 2028’e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun kiralanması için şartlar sonuna kadar zorlanacak. Bu sezon 7 gol ve 3 asistle oynayan Rashford’u antrenmanlarda isteksiz olduğu gerekçesiyle teknik direktör Ruben Amorim kadroda istemiyor.

Muslera: Ayrılmak için karar vermedim

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Carve Deportiva'ya açıklamalar yaptı. "14 yıldır buradayım. Bu hiç hayal etmediğim bir başarı, 429 maç... 16 maç daha var. Bu kulüp benim milli takımda ilerlememi sağladı. Galatasaray, benim hayatımın kulübü” diyen Uruguaylı kaleci, sezon sonunda, Galatasaray'dan ayrılma konusunda ise “Henüz yüzde 100 bir karar vermiş değilim. Bu ailemle değerlendireceğim bir konu" açıklamasında bulundu.

Sara 11’e dönüyor

Sağ dizinden sakatlanan ve 3 maç kaçıran Gabriel Sara, TÜMOSAN Konyaspor maçıyla birlikte takıma döndü. Fiziksel açığını kapatan Brezilyalı futbolcuyu teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik Ajax deplasmanında ilk 11’de düşünüyor. Sara, orta sahada Torreira’yı tamamlayan isim olacak.

Metehan beklemede

Son dönemde forma şansı bulamayan genç stoper Metehan Baltacı, Süper Lig’den kiralama teklifleri almaya başladı. Özellikle eski takımı Eyüpspor, Metehan’da ısrarcı. Stoper takviyesi yapmaya hazırlanan Galatasaray, Nelsson’un durumu kesinleşmediği için Metehan’ı bırakmaya yanaşmıyor.











