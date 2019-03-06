Ajax Barnabeu'da 'imkansız' denileni başardı

Ajax 2-1 yenildiği maçın rövanşında Real Madrid'i Santiago Barnabeu'da 4-1 mağlup etti. Ajax'ın gollerini Ziyech, Neres, Tadic ve Schöne attı. Real Madrid'in tek golü Asensio'dan geldi. Real Madrid-Ajax maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında son şampiyon Real Madrid, 2-1'in avantajıyla çıktığı maçta Ajax'a sahasında 4-1 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne erken veda etti.

Santiago Bernabeu'daki maçın 7. dakikasında Ajax, Hakim ziyech'in golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 18. dakikasında ilk golün asistini yapan Dusan Tasic, bu kez müthiş çalımların ardından David Neres'e pası verdi 22'lik forvet attığı golle Ajax'ı 2-0 öne geçirdi.

18 dakikada gelen iki gol Real Madrid tarihinde ilk kez Santiago Bernabeu'da oynadığı bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk 18 dakikasında kalesinde iki gol gördüğü maç olarak kayıtlara geçti.

Karşılaşmanın 41. dakikasında Gareth Bale'nin ceza sahası sağ çarprazından çektiği şut direkten ödününce ilk yarı 2-0 Ajax'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Ajax kalesini gol için yoklayan Real Madrid, 58. dakikada Karim Benzema ile net fırsattan yararlanamadı. İspanyol ekiinin gol için yüklendiği dakikalarda Dusan Tasic, 62. dakikada attığı muhteşem golle Real Madrid'in hayallerini yıktı ve Ajax'ı Bernabeu'da 3-0 öne geçirdi.

Real Madrid, 70. dakikada Marco Asensio'nun golüyle umutlansa da, Lasse Schöne, 73. dakikada attığı müthiş frikik golüyle farkı tekrar 3'e çıkartarak skoru 4-1 yaptı. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşmayı 4-1 kazanan Ajax, imkansızı başararak adını çeyrek finale yazdırdı.

Real Madrid'de Nacho Fernandez, 90+3'te kırmızı kart gördü.

Ligde istediği sonuçları alamayan ve bir hafta içinde oynadığı iki El Clasico maçında da Barcelona'ya mağlup olan Real Madrid'de kötü gidişat Şampiyonlar Ligi'nde devam etti. Devler Ligi'nde üst üste sekiz sezon en az yarı final gören Real Madrid'in, bu turnuvadaki en uzun serisi bu maçla sona erdi.