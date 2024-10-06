Real Madrid'in yıldızından kötü haber

Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan 32 yaşındaki İspanyol futbolcu, "Çapraz bağlarımda ciddi bir sakatlık olduğu doğrulandı. Ameliyat olmam gerekecek, birkaç ay sahalardan uzak kalacağım. Şimdiden iyileşmeye başlamayı ve bir canavar gibi geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.