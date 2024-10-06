Real Madrid'in yıldızından kötü haber

Real Madrid forması giyen Dani Carvajal sakatlığının ciddi olduğunu ve uzun süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Real Madrid'in ligde Villarreal ile oynadığı maçta sakatlanan eflatun-beyazlıların sağ beki Dani Carvajal, ameliyat edileceğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan 32 yaşındaki İspanyol futbolcu, "Çapraz bağlarımda ciddi bir sakatlık olduğu doğrulandı. Ameliyat olmam gerekecek, birkaç ay sahalardan uzak kalacağım. Şimdiden iyileşmeye başlamayı ve bir canavar gibi geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, takım arkadaşı Dani Carvajal için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Milli futbolcu, "Geçmiş olsun kaptan. Eminim en kısa sürede güçlü bir şekilde geri dönersin" dedi.