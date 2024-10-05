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Arda Güler 80'de girdi: Real Madrid sahasında Villareal'i mağlup etti |ÖZET

Arda Güler 80'de girdi: Real Madrid sahasında Villareal'i mağlup etti |ÖZET

23:555/10/2024, Cumartesi
G: 6/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Real Madrid iki golle kazandı.
Real Madrid iki golle kazandı.

İspanya LaLiga 9. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Villareal'i konuk etti. Madrid sahadan 2-0 galip ayrıldı. Galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Fede Valverde ve 73. dakikada Vinicius Junior attı. Real Madrid - Villareal maçının özetine ve LaLiga puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Real Madrid, İspanya LaLiga 9. hafta karşılaşmasında Villareal'i 2-0 mağlup etti.


Madrid'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Fede Valverde ve 73. dakikada Vinicius Junior kaydetti.


Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 21 yaparak zirve takibini sürdürdü. Villareal ise 17 puanla 3. sırada kaldı.


Milli oyuncumuz Arda Güler maçın 80. dakikasında Vinicus Junior'un yerine oyuna dahil oldu.


REAL MADRİD - VİLLAREAL MAÇ ÖZETİ

Real Madrid - Villareal maçının özetini izlemek için


LALİGA PUAN DURUMU




#Real Madrid
#Villareal
#LaLiga

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