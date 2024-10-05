İspanya LaLiga 9. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Villareal'i konuk etti. Madrid sahadan 2-0 galip ayrıldı. Galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Fede Valverde ve 73. dakikada Vinicius Junior attı. Real Madrid - Villareal maçının özetine ve LaLiga puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Real Madrid, İspanya LaLiga 9. hafta karşılaşmasında Villareal'i 2-0 mağlup etti.
Madrid'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Fede Valverde ve 73. dakikada Vinicius Junior kaydetti.
Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 21 yaparak zirve takibini sürdürdü. Villareal ise 17 puanla 3. sırada kaldı.
Milli oyuncumuz Arda Güler maçın 80. dakikasında Vinicus Junior'un yerine oyuna dahil oldu.