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Rıdvan Dilmen: Bu Fener gerçekten rezalet

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Rizespor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Dilmen, sarı lacivertliler için gündem olan açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen

Rıdvan Dilmen

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Rizespor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Dilmen, sarı lacivertliler için gündem olan açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

  • "Eskiden tribünlerde bir tezahürat vardı: 'Vallahi rezalet, billahi rezalet.' Bu Fenerbahçe hakikaten rezalet. Beşiktaş'ın ölüsü Fenerbahçe'den 1 puan aldı, Rizespor'un dirisi de 3 attı. Futbolda ayıp yoktur, ayrılıklar da olabilir. Ali Bey heyecanla geldi, hatalar olabilir. Fenerbahçe, Cocu ile Başakşehir'i yenerse, Fenerbahçe'nin 2 senesi gider. Comolli de buna dahil."

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