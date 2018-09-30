Rıdvan Dilmen: Bu Fener gerçekten rezalet

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Rizespor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Dilmen, sarı lacivertliler için gündem olan açıklamalarda bulundu.
Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;
- "Eskiden tribünlerde bir tezahürat vardı: 'Vallahi rezalet, billahi rezalet.' Bu Fenerbahçe hakikaten rezalet. Beşiktaş'ın ölüsü Fenerbahçe'den 1 puan aldı, Rizespor'un dirisi de 3 attı. Futbolda ayıp yoktur, ayrılıklar da olabilir. Ali Bey heyecanla geldi, hatalar olabilir. Fenerbahçe, Cocu ile Başakşehir'i yenerse, Fenerbahçe'nin 2 senesi gider. Comolli de buna dahil."
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