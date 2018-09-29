Rıdvan Dilmen'den Ronaldo'ya ilginç benzetme

Cristiano Ronaldo'nun Bologna karşısındaki performansını değerlendiren Rıdvan Dilmen, yıldız futbolcu ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Portekizli futbolcunun gol atma arzunun çok yüksek olduğunu ifade eden Dilmen'in açıklamaları şöyle;

"Ronaldo için yetenekli değil ama çalışmanın ürünü diyorlar ya, dünyanın en büyük yalanı o. Ronaldo'yu Ronaldo yapan en büyük özelliklerden biri, hep derim ya, sokak kedisi, rızkını arar hep. Ronaldo, Bologna maçında ısrarla top istiyor. Vermiyorlar, yine istiyor, Hep kovalıyor. Ronaldo 653 tane de atsa, 654'ü atacağım diyor. Messi'nin oynama arzusu, Ronaldo kadar yok. En büyük fark burada."