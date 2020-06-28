Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi yorumu: İşi çok zor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı BtcTurk Yeni Malatyaspor'u Vedat Muriqi ve Ozan Tufan'ın (2) golleriyle 3-2 yendi.

Karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin hücum hattında sıkıntı çektiğini ve pozisyon üretmekte zorlandığını söyledi.

"Vedat Beşiktaş'ta olsa..."

Dilmen, "Serdar Aziz ile Vedat Muriqi arasında çok fark var; bu yüzden Vedat top almak için geri geliyor. Vedat'ı Beşiktaş formasıyla hayal edelim... Beşiktaş, forvetine 8-10 top getiriyor. Fenerbahçe oyun karakterini değiştirmeli. Vedat Muriqi geriye gelip top almaya çalıştığı için pozisyona da giremiyor. Vedat'ın yerinde olsam geri gelmem, ileride top beklerim. Vedat'ın ileride olması ve Fenerbahçe'nin ona top atması gerekiyor. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın golcülerine göre Vedat'ın bu oyunda işi zor" şeklinde konuştu.

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın son dakikada attığı golle Yeni Malatya'yı kendi evinde 3-2 mağlup etti.



70' Vedat Muriqi

81' Youssouf

89' Donald

90' Ozan Tufan

90+5' Ozan Tufan pic.twitter.com/hnu5jbrpnp — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 27, 2020

Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na: "Ona yakışmadı" Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Gökhan Töre'nin kırmızı kartla oyundan atılması büyük tartışma çıkardı.Pozisyon hakkında konuşan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, kart anında başrolde bulunan Emre Belözoğlu'nu eleştirdi.İşte Dilmen'in sözlerinden öne çıkanlar;"Emre'nin davranışından dolayı Gökhan Töre atıldı. Ali Şansalan'ın iki sarı kartı da hatalı. İkisini de görmeden verdi. Emre gibi bir oyuncuya bu yakışmadı. Bir Fenerbahçeli olarak benim adıma anlamlı bir galibiyet değil. Emre Belözoğlu da çok üzgündür. Bu oyuncular maç başı oynuyor. Fenerbahçe puanını aldı ama Emre Belözoğlu iyi bir şey yapmadı. Ağabeyi olarak üzgünüm." Kadıköy'de nefes kesen maç: 5 gol atıldı 1 de kırmızı kart çıktıFenebahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş'ın formalı fotoğrafları ortaya çıktı