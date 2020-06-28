Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi yorumu: İşi çok zor
Fenerbahçe'nin son dakika golüyle Yeni Malatyaspor'u mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin santrforu Vedat Muriqi ile ilgili dikkati çeken tespitlerde bulundu.
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı BtcTurk Yeni Malatyaspor'u Vedat Muriqi ve Ozan Tufan'ın (2) golleriyle 3-2 yendi.
Karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin hücum hattında sıkıntı çektiğini ve pozisyon üretmekte zorlandığını söyledi.
"Vedat Beşiktaş'ta olsa..."
Dilmen, "Serdar Aziz ile Vedat Muriqi arasında çok fark var; bu yüzden Vedat top almak için geri geliyor. Vedat'ı Beşiktaş formasıyla hayal edelim... Beşiktaş, forvetine 8-10 top getiriyor. Fenerbahçe oyun karakterini değiştirmeli. Vedat Muriqi geriye gelip top almaya çalıştığı için pozisyona da giremiyor. Vedat'ın yerinde olsam geri gelmem, ileride top beklerim. Vedat'ın ileride olması ve Fenerbahçe'nin ona top atması gerekiyor. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın golcülerine göre Vedat'ın bu oyunda işi zor" şeklinde konuştu.
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın son dakikada attığı golle Yeni Malatya'yı kendi evinde 3-2 mağlup etti.
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