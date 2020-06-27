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​River Plate'ten Galatasaraylı oyuncu Radamel Falcao açıklaması: Onu istiyoruz

River Plate'ten Radamel Falcao açıklaması: Onu istiyoruz

River Plate, Galatasaraylı oyuncu Radamel Falcao'ya gözünü dikmiş durumda. Sezon başında sarı-kırmızılı takımın bedelsiz olarak Monaco'dan kadrosuna kattığı eski oyuncuları Falcao için River Plate yöneticileri, 34 yaşındaki oyuncunun takıma geri dönebileceğini ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Falcao bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 22 karşılaşmada 11 gol ve 1 asistle oynadı.

Falcao bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 22 karşılaşmada 11 gol ve 1 asistle oynadı.

Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

Arjantin ekibi River Plate'in Radamel Falcao ısrarı sürüyor. Galatasaraylı oyuncu hakkında konuşan Plate yöneticileri, Falcao'nun eski günlerde olduğu gibi yeniden Arjantin ekibinin formasını giyebileceğini söylediler.

River Plate yöneticisi Enzo Francescoli yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki golcü oyuncunun transfer durumunu yakından takip ettiklerini söyledi. Francescoli, "Falcao’yu tabii ki düşünüyoruz. Eğer gerçekten geri dönmek ister ve biz de ekonomik olarak bu transferi ayarlayabilirsek, belki bir gün onu yeniden River Plate’e getirebiliriz. Umarım Falcao kariyerini burada sonlandırır" ifadelerini kullandı.

Falcao tepki gösterdi: Gol sevincine neden izin yok?
Falcao tepki gösterdi: Gol sevincine neden izin yok?

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte maçlarda alınan bazı önlemleri ve tavsiyeleri eleştirdi.Falcao, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolun dönüşünü görerek soruyorum: Gol sevincinde sarılmaya izin vermeyecek teknik bir sebep var mı? Tüm maç boyunca sürekli temas halindeyiz. Köşe atışlarında defans oyuncuları senin üzerindeler! Barajlarda herkes yan yana" ifadelerini kullandı.Viendo el retorno del fútbol me pregunto: ¿Existirá una razón técnica para que no se permita el abrazo en los goles? Durante todo el partido estamos en constante contacto. ¡En un tiro de esquina están los defensores encima tuyo!. En las barreras están todos juntos 🤔&mdash; Radamel Falcao (@FALCAO) 16 Mayıs 2020 Bundesliga'da sosyal mesafeli gol sevinciFutbolda Kovid-19'dan dolayı bazı Avrupa liglerinde ertelenen maçların oynanması için hazırlıklar başlatılırken, Almanya'da maçlar dün kaldığı yerden başladı. Gol atan bazı futbolcular sevincini sosyal mesafe kuralına uyarak yaptı.Kovid-19'dan dolayı maçlara bazı yeni kurallar getiren Almanya Futbol Federasyonu, futbolcuların gol sonrasında birbirlerine sarılıp sevinç gösterisi yapmamalarını tavsiye etmişti.Galeri: Salgına rağmen başlayan Bundesliga'da dikkat çekici önlemler

  • 2005-2009 arası River Plate forması giydi
  • Radamel Falcao, 2001 yılında River Plate U20 takımında forma giymeye başladı ve 2005 yılında A Takıma yükseldi. Burada 101 karşılaşmaya çıkan oyuncu, 41 gol ve 6 asistle oynadı. Daha sonra 2009 yılında 5.43 milyon euro karşılığında Porto'ya transfer oldu.

Falcao, River Plate forması giyerken.
Falcao, River Plate forması giyerken.

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