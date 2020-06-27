River Plate'ten Galatasaraylı oyuncu Radamel Falcao açıklaması: Onu istiyoruz
River Plate'ten Radamel Falcao açıklaması: Onu istiyoruz
River Plate, Galatasaraylı oyuncu Radamel Falcao'ya gözünü dikmiş durumda. Sezon başında sarı-kırmızılı takımın bedelsiz olarak Monaco'dan kadrosuna kattığı eski oyuncuları Falcao için River Plate yöneticileri, 34 yaşındaki oyuncunun takıma geri dönebileceğini ifade etti.
Haber MerkeziYeni Şafak
Arjantin ekibi River Plate'in Radamel Falcao ısrarı sürüyor. Galatasaraylı oyuncu hakkında konuşan Plate yöneticileri, Falcao'nun eski günlerde olduğu gibi yeniden Arjantin ekibinin formasını giyebileceğini söylediler.
River Plate yöneticisi Enzo Francescoli yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki golcü oyuncunun transfer durumunu yakından takip ettiklerini söyledi. Francescoli, "Falcao’yu tabii ki düşünüyoruz. Eğer gerçekten geri dönmek ister ve biz de ekonomik olarak bu transferi ayarlayabilirsek, belki bir gün onu yeniden River Plate’e getirebiliriz. Umarım Falcao kariyerini burada sonlandırır" ifadelerini kullandı.
2005-2009 arası River Plate forması giydi
Radamel Falcao, 2001 yılında River Plate U20 takımında forma giymeye başladı ve 2005 yılında A Takıma yükseldi. Burada 101 karşılaşmaya çıkan oyuncu, 41 gol ve 6 asistle oynadı. Daha sonra 2009 yılında 5.43 milyon euro karşılığında Porto'ya transfer oldu.
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