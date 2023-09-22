Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromende mücadele eden Rıza Kayaalp finale yükseldi. 5 dünya şampiyonluğu bulunan ve 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp olimpiyat kotası alan 5. güreşçimiz oldu.