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Spor

Rıza Kayaalp finale yükseldi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, bugün altın için mindere çıkacak.

Engin Albayrak
09:26 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Rıza Kayaalp Çinli rakibini 3-1 mağlup etti.

Rıza Kayaalp Çinli rakibini 3-1 mağlup etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromende mücadele eden Rıza Kayaalp finale yükseldi. 5 dünya şampiyonluğu bulunan ve 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp olimpiyat kotası alan 5. güreşçimiz oldu.


Kayaalp, 2.turda Mısırlı Abdelatif Ahmed Mohamed 'i 7-2 yendi. Milli güreşçimiz çeyrek finalde eski dünya şampiyonu Estonyalı Heiki Nabi'yi 8-0'la geçti. Kayaalp, yarı finalde ise Çinli rakibi Lingzhe Meng'i 3-1 yenip finale çıktı.


Milli güreşçimiz bugün finalde İranlı Amin Muhammedzaman Mirzazadeh ile altın madalya kazanmak için ringe çıkacak.



Buse Tosun Çavuşoğlu dünya şampiyonu

Şampiyonada 68 kiloda finale yükselen Buse Tosun Çavuşoğlu Dünya şampiyonu oldu. Türkiye'ye şampiyonada ilk altın madalyasını getiren Buse, finalde Moğol rakibi Demgermaa Enkhsaikhan tuşla yenerek ilk kez şampiyon oldu. Türkiye'nin tarihteki 60. Dünya Şampiyonası altın madalyasını getirdi.


Mücadele sonrası gözyaşlarını tutamayan Buse'yi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak telefonla tebrik etti.


Türkiye'ye kadınlarda 1 altın madalya alarak güreşleri bitirdi.








#Dünya Güreş Şampiyonası
#Rıza Kayaalp
#Buse Tosun Çavuşoğlu
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