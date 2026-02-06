Robin Yalçın'ın sözleşmesi feshedildi

Robin Yalçın, bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıkarken skor katkısı veremedi.
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, 32 yaşındaki futbolcusu Robin Yalçın'la yollarını ayırdı.
Eyüpspor'da Robin Yalçın'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedildi.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, 2,5 sezondur Eyüpspor forması giyen futbocuya teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarılar dilendi.
2023-2024 sezonu başında Eyüpspor'a transfer olan Robin Yalçın, takımıyla Trendyol 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
#Süper Lig
#Eyüpspor
#Robin Yalçın