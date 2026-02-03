Yeni Şafak
Eyüpspor'a Senegal'den takviye

Eyüpspor'a Senegal'den takviye

21:013/02/2026, Salı
AA
Diabel Ndoye savunmada görev yapıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Eyüpspor, Senegalli futbolcu Diabel Ndoye'yi kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Diabel Ndoye'un transferini duyurdu.


Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Senegal ekiplerinden Academie Foot Salam forması giyen oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.


Açıklamada, "Yeni transferimiz Diabel Ndoye’ye Semt-i Mukaddes’e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formamız ile başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.






