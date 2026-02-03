Yeni Şafak
Emre Belözoğlu Galatasaray'dan transfer yaptı

19:143/02/2026, Salı
IHA
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Galatasaray’dan genç orta saha oyuncusu Eyüp Aydın’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürürken, Eyüp Aydın ile sözleşme imzaladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Eyüp Aydın, Kemerburgaz Tesislerimizde Kulüp CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Eyüp’e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

21 yaşındaki futbolcu, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Samsunspor’da 6 maçta görev aldı.

Eyüp Aydın formayı giydi, imzayı attı.



