Spor Rooney MLSte hoca oluyor
TRANSFER

Rooney MLS'te hoca oluyor

Wayne Rooney, Derby macerasından sonra DC United ile anlaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rooney MLSte hoca oluyor
Son olarak Derby County'i çalıştıran Rooney, Derby'i küme düşmekten kurtaramamıştı.

Futbolculuk kariyerini Derby County'de sonlandırdıktan sonra, önce geçici daha sonra ise tamamen takımın başına geçen Wayne Rooney, sezonu burada küme düşerek tamamlamasının ardından MLS Ligi takımlarından DC United ile anlaşmaya vardı.

Futbolculuğu döneminde de DC United forması giyen İngiliz teknik adam, hoca olarak da Amerikan takımının başına geçiyor.

  • Rooney, futbolculuk kariyerinde DC United formasıyla 52 maça çıkıp, 25 gol 14 asist yapmıştı.

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