Rooney MLS'te hoca oluyor

Futbolculuk kariyerini Derby County'de sonlandırdıktan sonra, önce geçici daha sonra ise tamamen takımın başına geçen Wayne Rooney, sezonu burada küme düşerek tamamlamasının ardından MLS Ligi takımlarından DC United ile anlaşmaya vardı.

Futbolculuğu döneminde de DC United forması giyen İngiliz teknik adam, hoca olarak da Amerikan takımının başına geçiyor.

Rooney, futbolculuk kariyerinde DC United formasıyla 52 maça çıkıp, 25 gol 14 asist yapmıştı.

Wayne Rooney about to be appointed DC United’s new head coach. So we had to run it back to this. 🔙🤯🇺🇸



