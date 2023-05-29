Rossi gözden çıkarıldı

Fenerbahçe, genç yıldızı Arda Güler için yüzde 20 hakkına sahip olan Gençlerbirliği ile 2.5 milyon euroya anlaşmış, bunun 1.3 milyon eurosunu ödemişti. Kalan 1.2 milyon euronun ise halen ödenmediği ortaya çıktı. Başkent ekibinin kalan alacağı için temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.