Rossi gözden çıkarıldı

Diego Rossi, bu sezon çıktığı 48 maçta 4 gol atıp 11 de asist kaydetti.
Sarı-lacivertliler, 5.5 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığı ve 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Rossi için gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.
Uruguaylı kanat oyuncusuna Brezilya'dan ve ülkesinden transfer teklifleri olduğu belirtildi. Flamengo, Corinthians ve Palmeiras kulüplerinin Rossi'yi transfer etmek istediği; Fenerbahçe'nin Uruguay Milli Takım forması da giyen 25 yaşındaki futbolcu için 7 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi Rossi için gelen teklifleri değerlendirilerek yeni transferler için bütçe oluşturacak.