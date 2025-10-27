Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sadettin Saran Gaziantep FK maç sonu açıkladı: Sonuna kadar takipçisi olacağız

Sadettin Saran Gaziantep FK maç sonu açıkladı: Sonuna kadar takipçisi olacağız

22:3527/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Gaziantep FK karşısında alınan galibiyetin ardından Türk futbolunda hakemlerin karıştığı bahis skandalına dair konuştu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti.


Galibiyetin ardından başkan Sadettin Saran, stadyum çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Türk futbolundaki hakemlerin bahis skandalı hakkında açılan soruşturmaya değinen Saran, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.


Başkan Sadettin Saran'ın açıklamaları şu şekilde;

"Bütün olanlara rağmen takımımız önüne bakıyor. 90 dakika son derece istekli ve azimli bir takım vardı, her şeyini ortaya koydu. Herkes kenetlenmiş durumda. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Ekibimizle gurur duyuyoruz. Şu anda Beşiktaş maçına kenetlendik. İnşallah her geçen gün daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz.


Biz önümüze bakıyoruz. Başından beri söylüyorduk. Biz hak yemeyen bir takımız, sahada mücadelemizi veriyoruz, vereceğiz. Dışarıda olanlar bizi etkilemiyor. Biz önümüze bakıyoruz. Yönetimin ilgileneceğiz bir şey, futbolcuların ilgileneceğiz bir şey değil.


Bunu ortaya çıkardılar, çıkaranları tebrik ediyorum. Türk futbolu için yeni bir sayfa açılacak. Ben umutluyum. Bunu iyi kullanıp, lehimize çevirip, çürümüş olanları attığımız zaman Türk futbolu çok daha ileriye gidecek. Tekrar federasyonumuzu ve üstüne gidenleri tebrik ediyorum. Biz de sonuna kadar takipçisi olacağız. Son derece adil ve şeffaf yürüyecek bu süreç. Türk futbolu ve sporu adına bu adaletsiz sona erecek. Ben ona inanıyorum, biz umutluyuz."





#Fenerbahçe
#Sadettin Saran
#Süper Lig
#Bahis Soruşturması
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Balıkesir deprem haritası güncellendi: Hangi ilçeler fay hattı üzerinde? İşte riskli ve güvenli ilçelerin listesi