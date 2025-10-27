Sadettin Saran Gaziantep FK maç sonu açıkladı: Sonuna kadar takipçisi olacağız

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti.





Galibiyetin ardından başkan Sadettin Saran, stadyum çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





Türk futbolundaki hakemlerin bahis skandalı hakkında açılan soruşturmaya değinen Saran, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.





Başkan Sadettin Saran'ın açıklamaları şu şekilde;

"Bütün olanlara rağmen takımımız önüne bakıyor. 90 dakika son derece istekli ve azimli bir takım vardı, her şeyini ortaya koydu. Herkes kenetlenmiş durumda. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Ekibimizle gurur duyuyoruz. Şu anda Beşiktaş maçına kenetlendik. İnşallah her geçen gün daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz.





Biz önümüze bakıyoruz. Başından beri söylüyorduk. Biz hak yemeyen bir takımız, sahada mücadelemizi veriyoruz, vereceğiz. Dışarıda olanlar bizi etkilemiyor. Biz önümüze bakıyoruz. Yönetimin ilgileneceğiz bir şey, futbolcuların ilgileneceğiz bir şey değil.





Bunu ortaya çıkardılar, çıkaranları tebrik ediyorum. Türk futbolu için yeni bir sayfa açılacak. Ben umutluyum. Bunu iyi kullanıp, lehimize çevirip, çürümüş olanları attığımız zaman Türk futbolu çok daha ileriye gidecek. Tekrar federasyonumuzu ve üstüne gidenleri tebrik ediyorum. Biz de sonuna kadar takipçisi olacağız. Son derece adil ve şeffaf yürüyecek bu süreç. Türk futbolu ve sporu adına bu adaletsiz sona erecek. Ben ona inanıyorum, biz umutluyuz."















