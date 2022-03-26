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Salih Özcan: Türkiye'yi seçmemde Stefan Kuntz etkili oldu

Almanya Bundesliga takımlarından Köln'de forma giyen Salih Özcan, A Milli Futbol Takımı'nın Konya'daki kampına katıldı. A Milli Takım formasını giymeyi heyecanla beklediğini belirten Özcan, "Çok mutluyum şu an takıma katıldığım için. Davet edildiğim için gururlandım. Dört gözle Türk A Milli Takım formasını giymeyi bekliyorum. İnşallah da başarılı olmak istiyorum" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Salih Özcan: Türkiyeyi seçmemde Stefan Kuntz etkili oldu
Salih Özcan, A Milli Futbol Takımı'nın Konya'daki kampına katıldı.

Bundesliga ekiplerinden Köln'ün başarılı oyuncusu Salih Özcan, Almanya alt yaş milli takımlarında forma giyerken, Almanya U21 takımında ise Stefan Kuntz'un öğrencisiydi. 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı ve yeni dönemde Ay-Yıldızlı ekipte görev yapacak.

"Dört gözle Türk A Milli Takım formasını giymeyi bekliyorum"

İstanbul aktarmalı Konya'ya giden Salih Özcan, havalimanında açıklamalarda bulundu. Özcan, "Çok mutluyum şu an takıma katıldığım için. Davet edildiğim için gururlandım. Dört gözle Türk A Milli Takım formasını giymeyi bekliyorum. İnşallah da başarılı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ailem ile konuştuk"

A Milli Takım'ı seçmesindeki en büyük faktörün ailesi olduğunu belirten Salih Özcan, "Kararımı vermeden önce ailem ile oturup konuştuk. Kolay olmayacağını biliyordum, ailemin desteği ile Türkiye Milli Takımı'nı seçtim" dedi.

  • "Türkiye'yi seçmemde Kuntuz etkili oldu"
  • Stefan Kuntz'un kararında etkin rol üstlendiğini kaydeden Salih Özcan, "Almanya alt yaş milli takımlarında uluslararası arenada birçok başarı kazandık ve bu kişisel gelişimim için çok önemliydi. Hem Stefan Kuntz hem de Hansi Flick ile yoğun ve duygusal konuşmalarımız oldu. Her iki milli takım görevlileri beni gerçekten iyi karşıladılar. Stefan Kuntz ile U21 Avrupa Şampiyonası'nı kazandık, bu süreçte bana yaklaşımı, Türkiye Milli Takımı hakkındaki projeleri ve düşünceleri kararımı olumlu etkiledi diyebilirim. Hansi Flick ile de olumlu görüşmelerimiz oldu ama nihayetinde ailem ile aldığımız ortak kararı kendilerine ilettim, saygı ile karşıladılar. Sonuçta karar vermek zorundaydım ve bu kararıma herkesin saygı göstereceğine inanıyorum" diye konuştu.

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