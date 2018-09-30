SÜPER LİG

Samet Aybaba: Bazı oyuncuları kadroya almayacağım

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, kaybedilen Sivasspor maçı sonrası bazı futbolculara yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Samet Aybaba yönetimindeki Bursasor, bu sezon ligde henüz galibiyetle tanışamadı.

Samet Aybaba yönetimindeki Bursasor, bu sezon ligde henüz galibiyetle tanışamadı.

Fotoğraf: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER / DHA

Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 2-0 yenilen Bursaspor’da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Samet Aybaba basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi.

6 haftadır doğru yaptıkları her şeyi bu hafta yanlış yaptıklarını söyleyen Aybaba, "Biz coşkulu takımız, acı çekmesini bilen, mücadele eden basit ve dikine oynayan herkesin coşkulu ve istekli oynadığı bir takımdık. Bu görüntünün hiçbirisini bu maça yansıtamadık. Yansıtamayınca rakip bizim yanlışlarımızdan faydalandı. Futbol bu içinde her şey var ama bu kadar kötü oyun yok. Oyuncularımın bazılarına şans veriyorum. Doğru kullanamıyorlar. Bu hafta çalışıp yaptırım uygulayıp önümüzdeki maçı kazanmaya çalışacağız" dedi.

Bazı oyuncuları kadroya almayacağını aktaran Samet Aybaba, bu konuda bir şey yapmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

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