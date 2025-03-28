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Şampiyon Kocasinan Şimşekspor

Şampiyon Kocasinan Şimşekspor

14:5128/03/2025, Cuma
IHA
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Kocasinan Şimşekspor takımı kupayla poz verdi.
Kocasinan Şimşekspor takımı kupayla poz verdi.

Kayseri Süper Amatör Küme’de 2024-2025 sezonu sona erdi. Kocasinan Şimşekspor şampiyonluk kupasını aldı.

Kayseri Süper Amatör Küme’de 2024-2025 sezonu oynanan play-off maçları ile sona erdi.


4 takımın mücadele ettiği play-off grubunda 6 maçını da kazanan Kocasinan Şimşekspor, 18 puan toplayarak şampiyon oldu. Kayseri Esen Metalspor ise 9 puanda kalarak ikinci sırayı aldı. 6 puanla Hacılar Erciyesspor üçüncü, 3 puanla Özvatanspor dördüncü sırada kaldı.


Argıncık Stadı!nda oynanan müsabakalar sonrasında Kocasinan Şimşekspor’a şampiyonluk kupası verildi. Kocasinan Şimşekspor’un kupasını Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı verdi.


Diğer 3 takıma da klasman grubunda elde ettikleri başarıdan ötürü kupa ve madalya takdim edildi.




#Kayseri
#Süper Amatör Küme
#Kocasinan Şimşekspor

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