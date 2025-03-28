Şampiyon Kocasinan Şimşekspor

4 takımın mücadele ettiği play-off grubunda 6 maçını da kazanan Kocasinan Şimşekspor, 18 puan toplayarak şampiyon oldu. Kayseri Esen Metalspor ise 9 puanda kalarak ikinci sırayı aldı. 6 puanla Hacılar Erciyesspor üçüncü, 3 puanla Özvatanspor dördüncü sırada kaldı.