​Şampiyon Külliye’de​

Pandemi nedeniyle online diplomasiye ağırlık veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, uzun bir aranın ardından yurt dışına çıkacak. Erdoğan, haziran ayında önemli merkezlere gidecek ve kritik temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Ramazan Bayramı’ndan sonra, Şuşa’yı ziyaret etmek suretiyle Şuşa’da yeni bir bayram yaşayalım” diyerek Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa’ya bir ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı. Erdoğan’ın söz konusu ziyareti, haziran ayında yapması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özgürlüğüne kavuşan Şuşa’yı ziyaret eden ilk lider olacak.

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BAHÇELİ DE EŞLİK EDECEK

Erdoğan’a, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de eşlik etmesi bekleniyor. Bahçeli’nin Şuşa’da yaptıracağı ve ana motifte sadece Şuşa’da yetişen ve “özgürlük çiçeği” olarak isimlendirilen Har-ı Bülbül’ün kullanılacağı dokuz derslikli okulun temelinin de bu ziyaret sırasında atılacağı belirtiliyor.

LİDERLER ZİRVESİNE KATILACAK

Taslak programa göre, haziran ayında ayrıca İtalya’ya resmi bir ziyarette bulunması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Haziran’da da Brüksel’de yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacak. NATO ülkelerinin hükümet başkanlarını bir araya getiren zirvede, terör tehdidi, siber saldırılar, yükselen ve yıkıcı teknolojiler, iklim değişikliğinin güvenlik etkisi ve Çin’in yükselişi gibi konularda kararlar alacağı bildirilmişti.

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BIDEN İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK

Erdoğan’ın, söz konusu zirvede önemli görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu kapsamda, Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın ikili görüşme yapması planlanıyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “İki lider, haziran ayındaki NATO Zirvesi kapsamında, birçok ikili ve bölgesel konuyu görüşmek üzere ikili bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldı” denilmişti.

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Şampiyon Külliye’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 sezonunda Süper Lig’i şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Kabulde, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a imzalı Beşiktaş forması takdim etti.

Taraftara müjde

Erdoğan, “Virüse karşı en büyük imkanımız olan aşılama çalışmalarına hız vererek tam normalleşme ortamını yakalamayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz” dedi.