Şampiyon olacağız: Trabzonspor kupaya yürekten inanıyor

Ligin 20’nci haftasında devraldığı zirve koltuğunu 28’inci hafta mücadelesinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak Başakşehir’e bırakan Trabzonspor, kalan 6 hafta öncesi şampiyonluk umudunu sürdürüyor. Bordo-mavililerde hem yöneticiler hem de futbolcular Alanyaspor karşılaşmasının ardından ligde 6 maça daha çıkacaklarını ve şampiyon olacaklarına inandıklarını ifade etti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor maçı sonrası takımına seslenerek, “Başınızı ve omuzlarınızı dik tutun. Kazanılacak 6 maçımız daha var. Bu takım şampiyon olacak. Yaşananlar sizi etkilemesin. Sezon bittiğinde mutlu sona ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan ise Alanyaspor maçında kaybettikleri 2 puana çok üzüldüklerini belirterek, “Buna bir yol kazası diyoruz. Ama şunu unutmasınlar; Trabzonspor söke söke şampiyon olacak” derken, personel ve projeler koordinatörü Sertaç Güven de “Kimse merak etmesin, biz şampiyon olacağız. Hem de öyle olacağız ki, hafızalardan bu şampiyonluk silinmeyecek. Mücadele nerede verilecekse, biz orada mücadele edeceğiz” yorumunu yaptı. Trabzonspor’da futbolcular da ligde 6 hafta daha olduğuna işaret ederken, Alexander Sörloth, “Başımızı dik tutuyoruz. Hala 6 maç var”, Joao Pereira, “Ne olursa olsun hala birlikte oynayacağımız 6 maç var. Haydi çocuklar”, Gaston Campi, “Hala 6 maç var, asla pes etme” ifadelerini kullandı.

YEREL GAZETELER UMUTLU

Trabzon yerel gazeteleri de Trabzonspor’un deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak zirve koltuğunu kaptırdığı maçın ardından umutllu başlıklar attılar. Kuzey Ekspres gazetesi, “O sene bu sene yola devam!”, Karadeniz’de Sonnokta gazetesi, “Alayınıza inat söke söke alacağız”, Günebakış gazetesi, “Yine hakem faciası 90+5’de şok”, Karadeniz gazetesi, “Akdeniz sıcağında son saniyede buz kestik”, Taka gazetesi, “Gözyaşları bordo mavi” başlıklarına yer verdi.

O suda tatlı su balığı olduğu gibi piranalar da vardır

Trabzonspor, 90+5’te kalesinde gördüğü golle Alanyaspor’la 2-2 berabere kalırken, maç sonrası olaylar çıktı. İki taraf da birbirini suçlayıcı ifadeler kullandı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor’a olaylarla ilgili konuştu ve “Maçın gergin geçeceğini biliyordum ama bu düzeyde beklemiyordum. Başlama düdüğü ile birlikte hakaret etmeye başladılar. Atılan gollerden sonra acayip hareketler, hakaretler yapıldı. Maçın bitiş düdüğüyle ciddi bir gerginlik yaşandı” dedi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun “Ağabeyime küfür ettiler” şeklindeki sözlerini yalanlayan Ağaoğlu, “Halbuki böyle bir durum yok. Alanya tarafından böyle bir söz çıkmış. Mevlüt Çavuşoğlu aşırı derece saygı duyduğum bir insan ve benim yaklaşık 15 yıldır tanıdığım bir insan” ifadelerini kullandı. Annesine küfür edilmesinin ardından filmin koptuğunu belirten Ağaoğlu, “Bu kişinin kulüp müdürü olduğunu, Başakşehir kulübünün hayranı olduğunu öğrendik. Ben kendi adıma camiamızdan ve Türk halkından özür diliyorum” diye konuştu. Merkez Hakem Komisyonu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp’e de seslenen Ahmet Ağaoğlu, “Hakemlerin performansından Merkez Hakem Kurulu Başkanı memnunsa ben bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Başakşehir-Trabzonspor maçında Nwakaeme’ye yapılan pozisyon penaltı değil mi?” sorusunu sordu. “Allah’ın adaletinin er ya da geç tecelli edeceğini bilen ve inanan insanlarız” ifadelerini kullanan Ağaoğlu, “O adalet bir gün tecelli eder. Trabzonspor sıradan bir kulüp değildir. Trabzonspor düzene baş kaldıran, güce karşı verilen savaşın sembolü olmuş bir kulüptür. Bulanık suda balık avlamaya çalışanlara şunu diyorum; O suda tatlı su balığı olduğu gibi piranalar da vardır” dedi.

Taraftarlardan destek

Süper Lig’in 28. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor’a, bordo-mavili taraftarlar destek verdi. Karşılaşmanın ardından gece saatlerinde Türk Hava Yollarına ait özel bir uçakla kente gelen bordo-mavili kafileyi, Trabzon Havalimanı’nda çok sayıda taraftar tarafından meşale ve marşlar eşliğinde karşılandı. Futbolcuların yanı sıra kafile ile kente gelen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile teknik heyet de karşılamaya gelen taraftarlara teşekkür etti.

Sörloth 6 haftadır suskun

Trabzonspor’un forvet oyuncusu Alexander Sörloth, 23’üncü haftada Beşiktaş’a attığı golden bu yana Süper Lig’de forma giydiği Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor (Erteleme maçı), Başakşehir, Göztepe ve Alanyaspor karşılaşmalarında gol kaydedemedi. Norveçli yıldız, bu 6 maçlık periyotta Çaykur Rizespor ve Alanyaspor mücadelelerinde birer asist yaparken, bu alanda bu sezon Süper Lig’de Trabzonspor formasıyla 8 asist ile en fazla asist yapan oyuncu oldu. Sörloth attığı 19 golle takımının ve Süper Lig’in en golcü oyuncusu konumunda da yer alıyor.

Abdülkadir Ömür ilk kez

Trabzonspor’un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol attı. Ligin 27’nci haftasında 3-1 kazandıkları Göztepe karşılaşmasında takımı adına 3’üncü golü kaydeden yıldız futbolcu, 2-2 berabere kaldıkları Alanyaspor mücadelesinde de ilk golü kaydeden isim oldu. Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve ligde 8 maçta 523 dakika süre alan Abdülkadir Ömür, toplamda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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