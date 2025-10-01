Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi Puan Durumu 2025: Galatasaray Liverpool’u yendi! Şampiyonlar Ligi puan tablosunda kaçıncı sırada?

00:541/10/2025, Çarşamba
Şampiyonlar Ligi Puan Durumu
Şampiyonlar Ligi Puan Durumu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonundaki ilk galibiyetini İstanbul’da aldı. Sarı-kırmızılılar, devler sahnesinde Liverpool’u 1-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Victor Osimhen’in penaltı golüyle gelen bu zafer sonrası futbolseverler, “Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kaç puan aldı, kaçıncı sırada?” sorularını merak ediyor. İşte 36 takımlı lig formatında güncel UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu, Galatasaray’ın sıralaması ve ikinci hafta maç sonuçları…

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunda ikinci hafta heyecanı yaşandı. Temsilcimiz Galatasaray, İstanbul’da oynanan kritik karşılaşmada İngiliz devi Liverpool’u 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 16. dakikada Victor Osimhen penaltıdan kaydetti. Bu sonuçla Cimbom, lig aşamasındaki puanını 3’e yükseltti.


Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kaç puan aldı?

Liverpool zaferiyle moral bulan Galatasaray, turnuvadaki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında 36 takımlı lig formatında mücadele eden sarı-kırmızılılar, aldığı bu galibiyetle sıralamada üst sıralara tırmanmak için önemli bir adım attı.


UEFA Şampiyonlar Ligi 2025 Güncel Puan Durumu

İkinci hafta maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi’nde oluşan güncel puan durumu:

Bayern Münih – 6

Real Madrid – 6

Inter – 6

Tottenham – 4

PSG – 3

Atletico Madrid – 3

Marsilya – 3

Sporting Lizbon – 3

Club Brugge – 3

Royale Union Saint-Gilloise – 3

Galatasaray – 3



Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi macerası

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, güçlü rakiplerine karşı iddiasını sürdürdü. Teknik heyet ve futbolcular, gelecek haftalarda alacakları puanlarla üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, bir sonraki maçında kritik bir sınava daha çıkacak.


Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi başladı. 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonda 9 maç yapıldı. Galatasaray, sahasında Liverpool'u 16. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.


Kazakistan'ın Almatı şehrinde Almaty Ortalyk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kazak ekibi Kairat, İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı. Konuk ekip, 25. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle öne geçerken, 52. ve 73. dakikada aynı oyuncuyla farkı üçe çıkardı. Maçın 83. dakikasında Eduardo Camavinga ve 90+3'de Brahim Diaz ile iki gol daha bulan Real Madrid, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, Mbappe'nin attığı üçüncü golün pasını verdi. Real Madrid 6 puanla 2. sıraya yükselirken Kairat ise 0 puanla son sırada yer aldı.


Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Atalanta-Club Brugge: 2-1

Kairat-Real Madrid: 0-5

Inter-Slavia Prag: 3-0

Chelsea-Benfica: 1-0

Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt: 5-1

Bodo/Glimt-Tottenham: 2-2

Olimpik Marsilya-Ajax: 4-0

Galatasaray-Liverpool: 1-0

Pafos-Bayern Münih: 1-5

