Fenerbahçe’ye 4 yıl sonra geri dönen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takıma şampiyonluk kazanmak için geri geldiğini söyledi.

Fenerbahçe’nin Avusturya kampında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan 38 yaşındaki futbolcu, hazırlık süreciyle ilgili olarak, “Ligin ilk maçına kadar önümüzde 3 haftalık bir süre var. İnşallah en hazır şekilde o maça çıkacağımızı düşünüyorum” dedi.

Fenerbahçe’nin Wolfsburg ile oynadığı hazırlık maçında olumlu sinyaller verdiğini belirten Emre, “Kaybetmekten korkan değil, kazanmaktan keyif alan bir takım oluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Deneyimli futbolcu “Takım içinde farklı bir pozisyonunuz da olacak mı?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Buraya geldiğimde ‘Takıma ağabeylik yapacak, farklı bir konumda olacak’ sözleri oldu. Burada hepimiz aynı konumdayız, aynı durumdayız. Öncelikle bunun bilinmesini istiyorum. Ben buraya bir futbolcu olarak geldim, beni tanıyanlar bu anlamdaki mesafelerimi de iyi bilirler. Burada futbolculuk dışında bir görevim yok.”

ÇOK ÇALIŞMALI VE ÇOK ARZU ETMELİYİZ

“Fenerbahçe’de şampiyonluk ışığını fazlasıyla görüyorum” diyen Emre, şöyle devam etti:

“Sonuçta Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir bunlar büyük takımlar. Bunlar artık ligimizin domino taşları. Bunun yanında öyle takımlar ortaya çıkıyor ki ligin kaderini tamamen belirleyecek performanslar ortaya koyabiliyor. İnşallah sonuna kadar kovalayacağımız ve sonunda da şampiyonlukla bitireceğimiz bir sene olur. Büyük konuşmaktan ziyade, çok çalışmalı ve çok arzu etmeliyiz. Bulunduğumuz konumu, durumu, Fenerbahçe’nin büyüklüğünü hissederek saha içerisinde olursak inşallah sezon sonunda kupayı kaldıran taraf biz oluruz. Fenerbahçe’ye şampiyonluk için geri döndüm.”

VEDAT, BURAK’LA BİRLİKTE TÜRKİYE’NİN EN İYİ FORVETİ

Emre Belözoğlu, Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk’un, “Vedat Muriqi, Türkiye’nin şu an en iyi forvet oyuncusu” sözleriyle ilgili olarak ise, “Diğer forvet arkadaşlarıma haksızlık etmek istemem ama benim gözümde de Burak Yılmaz ile birlikte ülkenin en iyi iki forvetinden biri olduğunu düşünüyorum. Vedat Muriqi, Burak Yılmaz’la beraber bence Türkiye’nin en iyi iki forveti diyebilirim” görüşlerini dile getirdi.