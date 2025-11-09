Samsunspor, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Eyüpspor'u dakika 85'de Borevkovic'in attığı golle 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig 12. haftasında Samsunspor evinde Eyüpspor’u konuk etti. Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Samsunspor 1-0'lık skorla kazandı. Galibiyet golü dakika 85'de Toni Borevkovic'den geldi. Samsunspor bu sonuçla puanını 23'e çıkararak 4. sırada yer aldı. Eyüpspor ise 8 puanla 17. sırada yer aldı. Samsunspor - Eyüpspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
