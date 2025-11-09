Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Samsunspor son dakikalarda güldü: Samsunspor - Eyüpspor 1-0 | ÖZET

Samsunspor son dakikalarda güldü: Samsunspor - Eyüpspor 1-0 | ÖZET

21:589/11/2025, Pazar
G: 9/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Samsunspor, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Eyüpspor'u dakika 85'de Borevkovic'in attığı golle 1-0 mağlup etti.
Samsunspor, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Eyüpspor'u dakika 85'de Borevkovic'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Samsunspor evinde Eyüpspor’u konuk etti. Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Samsunspor 1-0'lık skorla kazandı. Galibiyet golü dakika 85'de Toni Borevkovic'den geldi. Samsunspor bu sonuçla puanını 23'e çıkararak 4. sırada yer aldı. Eyüpspor ise 8 puanla 17. sırada yer aldı. Samsunspor - Eyüpspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Samsunspor, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Eyüpspor'u dakika 85'de Borevkovic'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi 23 puana yükselerek 4. sıradaki yerini korudu. Samsunspor - Eyüpspor maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAMSUNSPOR - EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ

Samsunspor - Eyüpspor maç özetini izlemek için

SAMSUNSPOR - EYÜPSPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI






#Samsunspor
#Eyüpspor
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın birlikte öğrenim gördüğü Ankara Erkek Lisesindeki ilk yıllarında edebiyat öğretmenleri kim olmuştur? Milyoner'de 500 bin TL'lik soru