Samsunspor beklenen transferi duyurdu

Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu. Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 27 yaşındaki file bekçisini satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kaleci İrfan Can Eğribayat ile sezon sonuna kadar kiralık ve satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Atatürklü armamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.