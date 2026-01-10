Yeni Şafak
Samsunspor beklenen transferi duyurdu

15:5210/01/2026, Cumartesi
G: 10/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Samsunspor'da ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe'den 27 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat'ı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu. Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 27 yaşındaki file bekçisini satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.


Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kaleci İrfan Can Eğribayat ile sezon sonuna kadar kiralık ve satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Atatürklü armamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.




#Samsunspor
#Fenerbahçe
#İrfan Can Eğribayat
