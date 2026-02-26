Yeni Şafak
Samsunspor - Shkendija | Canlı izle - Canlı sonuç

18:3626/02/2026, Perşembe
Samsunsporlu futbolcuların ilk maçta yaşadıkları sevinç.
Temsilcimiz Samsunspor, 1-0 kazandığı maçın rövanşında UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Shkendija'yı ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Makedon ekibi Shkendija'yı ağırlayacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak. Mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İtalyan hakem Sozza düdük çalacak.

Kırmızı-beyazlılar, ilk maçta 1-0 yendiği rakibi karşısında elde ettiği avantajı koruyup adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.


SAMSUNSPOR - SHKENDIJA MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Mendes, Makoumbou, Ntcham, Tomasson, Holse, Assoumou, Mouandilmadji.

Shkendija: Gaye, Trumci, Fetai, Meljichi, Webster, Ramadani, Alhassan, Zejnulai, Spahiu, Latifi, Ibraimi.


SAMSUNSPOR - SHKENDIJA CANLI SKOR

SAMSUNSPOR - SHKENDIJA CANLI İZLE
Samsunspor - Shkendija maçını canlı izlemek için

UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF SONUÇLARI

#Samsunspor
#Shkendija
#UEFA Konferans Ligi
