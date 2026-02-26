SAMSUNSPOR - SHKENDIJA CANLI İZLE

Temsilcimiz Samsunspor, 1-0 kazandığı maçın rövanşında UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Shkendija'yı ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Makedon ekibi Shkendija'yı ağırlayacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak. Mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İtalyan hakem Sozza düdük çalacak.
Kırmızı-beyazlılar, ilk maçta 1-0 yendiği rakibi karşısında elde ettiği avantajı koruyup adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Mendes, Makoumbou, Ntcham, Tomasson, Holse, Assoumou, Mouandilmadji.