Samsunspor Trabzonspor maçına hazır

18:516/02/2026, Cuma
AA
Antrenmandan kare.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor sahasında oynayacağı Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.


Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma, rondo ve dar alanda pas çalışması ile başlayan idman, taktik ağırlı çift kale maç ile sona erdi.


Antrenmanda sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa, takımdan ayrı çalıştı.


Kırmızı-beyazlı ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarını bitirerek tesislerinde kampa girdi.




