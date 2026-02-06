Yeni Şafak
Trabzonspor'un Samsunspor maçı kadrosu belli oldu

15:016/02/2026, Cuma
AA
Bordo-mavili futbolcular maç hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, kara yoluyla Samsun'a hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma ve taktik çalışmasıyla hazırlıklarını tamamladı.


Bordo-mavili takım, daha sonra otobüsle Samsun'a gitti.


Kafilede, şu futbolcular yer aldı:

"Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Batagov, Nwaiwu, Taha Emre İnce, Pina, Mustafa Eskihellaç, Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Folcarelli, Oulai, Bouchouari, Ozan Tufan, Nwakaeme, Muçi, Augusto, Umut Nayir, Onuralp Çakıroğlu, Paul Onuachu."


Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.






#Süper Lig
#Trabzonspor
#Samsunspor
