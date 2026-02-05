Abdullah Avcı’dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı: ‘Çok istemiştim’

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAK İSTERDİM"





Çalıştırmak istediğin, kalbinin kuytusunda bir takım var mı Türkiye'de?

Abdullah Avcı: Bütün hepsi ile benim şeyim oldu, istendim. Bir dönem şunu çok istedim, Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe'de çalışmayı çok istemiştim. Şampiyon 2 tane büyük ve zor bir camianın, uzun süre olamamışları, bunu Trabzon'da yaşadıktan sonra Fenerbahçe'de yaşamayı çok böyle o dönem istemiştim. Şu an hissettiğim öyle bir şey yok, ama o dönemi hala sıcak olduğu için söyleyebilirim.







