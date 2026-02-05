Abdullah Avcı’dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı: ‘Çok istemiştim’

Trabzonspor'u 38 yıl sonra şampiyon yaparak tarihe geçen Abdullah Avcı, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam çok konuşulacak bir Fenerbahçe itirafında bulundu.
Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında her Çarşamba ekrana gelen Empati'de teknik direktör Abdullah Avcı'yı konuk etti.
Abdullah Avcı bahis soruşturması için yorum yaptı ve çok konuşulacak bir Fenerbahçe itirafında bulundu.
"SÜRECİN DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM!"
"HER ŞEY VARSA ÇIKSIN ORTAYA!"
Bahis soruşturması hakkında söylemek istediğin bir şey var mı?
Abdullah Avcı: Sürecin doğru olmadığını düşünüyorum şu an itibariyla! Şöyle düşün, her şey varsa çıksın ortaya, bunla ilgili bir sıkıntı yok. Şimdi ben bir tek direktörüm takımda, her sene kurallar değişebiliyor, her sene başı bize bilgilendirme ve güncelleme için hoca yolluyor yeni kurallar hakkında bilgilendirme toplantısı yapılıyor; bunu örnek olarak anlattım.
Liglerimizin sponsoru bahis şirketidir, baktığında doğru mu? Ben şöyle ifade ediyorum, sıfırlayamazsın ama sezon başları bahisle ilgili kuralları sadece futbolcu değil, teknik heyet, futbolcu, çalışan personel, sağlık ekibi, performans neyse bütün bu profesyonelleri bir bilgilendirme toplantısı yapıp, neyin ne olduğunu ifade etmek gerekiyor, anlatmak gerekiyor, bu oranı sıfırlayamayız, daha aza düşürebiliriz.
"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAK İSTERDİM"
Çalıştırmak istediğin, kalbinin kuytusunda bir takım var mı Türkiye'de?
Abdullah Avcı: Bütün hepsi ile benim şeyim oldu, istendim. Bir dönem şunu çok istedim, Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe'de çalışmayı çok istemiştim. Şampiyon 2 tane büyük ve zor bir camianın, uzun süre olamamışları, bunu Trabzon'da yaşadıktan sonra Fenerbahçe'de yaşamayı çok böyle o dönem istemiştim. Şu an hissettiğim öyle bir şey yok, ama o dönemi hala sıcak olduğu için söyleyebilirim.