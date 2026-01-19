Yeni Şafak
Samsunspor'dan bir transfer daha

20:0519/01/2026, Pazartesi
G: 19/01/2026, Pazartesi
IHA
Kouadou Jaurès Assoumou 23 yaşında ve 1.82 metre boyunda.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Troyes’ten Kouadou Jaurs Assoumou ile prensip anlaşmasına vardı.

Samsunspor, ara transfer sezonunda İrfan Can Eğribayat, Elayis Tavşan ve Yalçın Kayan’ı kadrosuna kattı. Karadeniz temsilcisi, son olarak Fransa Lig 2 ekiplerinden Troyes forması giyen Fildişili kanat forvet Kouadou Jaurs Assoumou ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, City Group bünyesindeki ESTAC Troyes kulübünden Kouadou Jaurs Assoumou’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varmıştır. Assoumou, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

23 yaşında ve 1,83 cm boyundaki Kouadou Jaurs Assoumou, futbola başladığı Troyes’te bu sezon 4 gol, 1 asist katkısı sağladı. Assoumou, kariyerindeki 69 resmi müsabakada ise toplam 9 gol atma başarısı gösterdi. Fildişi Sahilleri Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Assoumou’nun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro olarak belirtiliyor.



#Samsunspor
#Transfer
#Kouadou Jaurs Assoumou
