Samsunspor'dan Galatasaraylı iki isme kanca

12:3019/05/2026, Salı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım
Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Samsunspor, Galatasaray'dan iki ismi renklerine bağlamak istiyor.

Trendyol Süper Lig’de gelecek sezon iddialı bir konumda yer almak isteyen Samsunspor, transfer piyasasında ses getirecek hamleler için düğmeye bastı. Ajansspor'da yer alan habere göre Karadeniz temsilcisi, savunma hattını güçlendirmek adına Galatasaray’dan Danimarkalı stoper Victor Nelsson ve sol bek Kazımcan Karataş’ı listesine aldı.

Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray kulübüne henüz resmi bir teklifte bulunmadı. Ancak Samsunspor yönetiminin transfer stratejisini belirlediği ve önümüzdeki günlerde İstanbul devinin kapısını çalacağı öğrenildi. İki oyuncunun transfer şartlarını masaya yatıracak olan Samsunspor, kısa süre içinde resmi girişimleri başlatmayı planlıyor.

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Victor Nelsson, İtalya Serie A ekibi Verona'ya kiralanmıştı. Danimarkalı savunmacının formasını giydiği Verona, Serie B'ye düştü.

Victor Nelsson, bu sezon İtalyan ekibinde forma giydiği 33 karşılaşmada gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan RAMS Başakşehir'e kiraık olarak transfer olan Kazımcan Karataş ise 11 maçta forma giydi, 2 asist kaydetti.

