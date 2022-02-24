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Sebastian Vettel: Rusya'da yarışmayacağım

Formula 1 pilotları Hollandalı Max Verstappen ve Alman Sebastian Vettel, Rusya Grand Prix'sinin bu sezon yarış takviminden çıkarılması için çağrıda bulundu.

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Haber Merkezi AA
Sebastian Vettel: Rusyada yarışmayacağım
Sebastian Vettel

Yeni sezon öncesi test yarışları nedeniyle İspanya'nın Barcelona kentinde bulunan pilotlardan, kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Aston Martin takımı adına yarışan Vettel, basına yaptığı açıklamada, "Rusya Grand Prix'sine gitmemeliyiz. Ben gitmeyeceğim. Böyle bir ülkede yarışılmamalı. Aptalca savaş gerekçeleri yüzünden hayatlarını kaybeden masum insanlar için üzülüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Red Bull ekibinin pilotu son şampiyon Max Verstappen ise "Bir ülke savaştaysa, orada yarış yapılmaz" ifadelerini kullandı.

İngiliz basını, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bu sezon Rusya yerine Türkiye Grand Prix'sinin yer alabileceğini iddia etmişti.

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