Seçim vaadi Haaland oldu

İspanyol basını, Barcelona'nın eski başkanlarından Joan Laporta'nın yaklaşan başkanlık seçiminde adaylığını koyacağını yazdı.
Laorta'nın seçim vaadinin ise Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü Erling Haaland olduğu bildirildi.Katalan ekibinin eski başkanı Joan Laporta'nın 20 yaşındaki futbolcunun menajeri Mino Raiola ile yakın ilişkisi bulunduğu aktarıldı.
- 20 milyon euro bonservis bedeliyle Salzburg'dan Dortmund'a transfer olan Haaland, Alman ekibinin formasıyla çıktığı 31 maçta 33 gol atma başarısı gösterdi.
#Galatasaray’da teknik direktör #FatihTerim’in kurduğu scout sisteminin bulduğu birçok oyuncunun yanı sıra kilit isimlerin de transferi gerçekleşmedi. Sarı kırmızılılarda gelinen noktada büyük transfer pişmanlıkları yaşanıyor! pic.twitter.com/WPlKqkmVLW
#Galatasaray’da teknik direktör #FatihTerim’in kurduğu scout sisteminin bulduğu birçok oyuncunun yanı sıra kilit isimlerin de transferi gerçekleşmedi. Sarı kırmızılılarda gelinen noktada büyük transfer pişmanlıkları yaşanıyor! pic.twitter.com/WPlKqkmVLW— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 22, 2020
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