SÜPER LİG

Semih Kaya hem savundu hem attı

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı-siyahlı ekipte Semih Kaya, maçtaki performansıyla büyük beğeni topladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Malatyasporlu futbolcuların gol sevinci.

Yeni Malatyasporlu futbolcuların gol sevinci.

Fotoğraf: Orhan Yoldaş / AA

Ligin 6. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Semih Kaya ve 53. dakikada Kubilay Kanatsızkuş kaydetti.

Gençlerbirliği'nin tek golünü 10. dakikada Murat Yıldırım attı.

Semih Kaya performansıyla göz doldurdu

Transfer döneminde eski takımı Galatasaray'ın da gündemine gelen tecrübeli stoper Semih Kaya, mücadelede attığı golün yanı sıra savunmadaki başarılı müdahaleleriyle de dikkati çekti.

  • Yeni Malatyaspor, 2-1 kazandığı maçın ardından puanını 8'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 4 puanda kaldı.

Göztepe gol yollarında sıkıntı çekiyor
Göztepe gol yollarında sıkıntı çekiyor

Göztepe'nin yaz transfer döneminde kadroya dahil ettiği Brown Ideye, Cherif Ndiaye ve Burak Süleyman geride kalan 6 maçta sadece toplamda 1 gol atabildi.Yunanistan’ın Aris takımından gelen Nijeryalı Ideye 6 karşılaşmanın tamamında sahaya 11'de çıktı. Sarı-kırmızılı formayı 523 dakika giyen 32 yaşındaki santrfor, 3’üncü haftada 2-2 sona eren Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasında gol atabildi.Hırvatistan’ın Gorica ekibinden gelen Ndiaye ise 6 maçta oynamasına rağmen hiç 11'de sahaya çıkmadı. Senegalli futbolcu toplamda 82 dakika süre alıp gol sevinci yaşayamadı.Kocaelispor’dan gelen Burak ise teknik direktör İlhan Palut tarafından şu ana kadar hiç düşünülmedi. Burak 6 maçta da forma giymedi.Göztepe deplasmanda karavana

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