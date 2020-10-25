Semih Kaya hem savundu hem attı

Ligin 6. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Semih Kaya ve 53. dakikada Kubilay Kanatsızkuş kaydetti.

Gençlerbirliği'nin tek golünü 10. dakikada Murat Yıldırım attı.

Semih Kaya performansıyla göz doldurdu

Transfer döneminde eski takımı Galatasaray'ın da gündemine gelen tecrübeli stoper Semih Kaya, mücadelede attığı golün yanı sıra savunmadaki başarılı müdahaleleriyle de dikkati çekti.

Yeni Malatyaspor, 2-1 kazandığı maçın ardından puanını 8'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 4 puanda kaldı.