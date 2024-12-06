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Şenol Güneş: 'Kaybettiğimiz puanlar olağanüstü'

Şenol Güneş: 'Kaybettiğimiz puanlar olağanüstü'

Haber Merkezi
22:476/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu. Güneş, "Kaybettiğimiz puanlar olağanüstü" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, çok kolay gol yediklerini ifade etti. Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:


"Risk aldık"

"İlk yarıda tempo düşüktü. Kasımpaşa'nın geçiş oyununda, hızlı çıkışlarını biliyorduk. Hücuma çıktığımızda yavaş oynadık. Basit top kaybıyla pozisyon verdik. Bunları bazen yapıyoruz. İkinci yarıda daha tempolu oynamaya çalıştık. O zaman oyun ortaya çıktı. Risk de aldık."



"Eksiğimiz pahalıya mal oldu"

"2-1'den sonra yine gol yedik. Sayımız çok fazla, rakip belli sayıda oyuncular varken boş kalıyor. Yanlış yere basıyoruz. Rakip de bunu kullandı. Bu eksikliğimiz bize pahalıya mal oldu. Güzel futbol iyi sonuç istiyoruz ama rakibin dönüşünü de kontrol etmemiz gerekiyor. Bizim oyuncularımızın bu kadar mücadele edip berabere kalması mücadelelerini kırıyor."


"Kaybettiğimiz puanlar olağanüstü"

"Savunmada kalmamıza rağmen caydırıcı olamıyoruz. Topu karşılayamadık. Savunmada olmamıza rağmen rakibimize gol atma şansı verdik. Olmadı. Bu takımın daha iyi sonuçlar alacağını biliyorum. Oyuncular elinden geleni yapıyor. Kaybettiğimiz puanlar olağanüstü. Benim ve takım için olmayacaklar durumlar."



#Trabzonspor
#Şenol Güneş
#Kasımpaşa

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