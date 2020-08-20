Şenol Güneş: Orkun Kökçü'yü Milli Takım'a çağırdım

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mert Çetin, Ertuğrul Ersoy, Mert Müldür ve Orkun Kökçü'yü Milli Takım'a çağırdığını söyledi. Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Altyapıda ürettiğimiz oyuncuları, yurt dışına yollamamız gerekiyor. Yabancı konusunda kısır çekişmeler içerisindeyiz. Yabancı oyuncu alsan da almasan da futbolcu üretmesini bileceksin.

Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak ve ses getirmek. Futbolumuzu Fransa gibi üreten ve aynı zamanda yarışan bir hale getirmemiz gerekiyor.

Umut Meraş iyi ama onu geçecek bir oyuncu arıyorum. Kaç tane oyuncu çıkartıyoruz? Burak Yılmaz bu yaşta Fransa'ya gidiyorsa ve biz de Burak'ı parçalamaya çalışıyorsak, ortada bir yanlış var.

Arda Turan'ın uluslararası başarıları var. Sıkıntılar oldu, her ailede olur. Ama bunların kabul edilebilir olması lazım. Arda inşallah iyi oynar, biz de değerlendirme yaparız. Hem Arda için hem Galatasaray için iyi bir buluşma oldu."