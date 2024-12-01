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Sergen Yalçın Beşiktaş için İstanbul'da

Sergen Yalçın Beşiktaş için İstanbul'da

19:331/12/2024, Pazar
G: 1/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Sergen Yalçın
Sergen Yalçın

Beşiktaş'ta görevden alınan Giovanni van Bronckhorst'un yerine düşünülen teknik direktör Sergen Yalçın, özel uçakla İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ta görevden alınan Giovanni van Bronckhorst'un yerine teknik direktör adayları arasında adı geçen Sergen Yalçın, İstanbul'a geldi.


Sergen Yalçın, Ercan Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Yalçın, daha sonra kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.

Tecrübeli teknik adamın Beşiktaş Kulübü yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.


Siyah-beyazlı takımı 29 Ocak 2020-9 Aralık 2021 tarihlerinde çalıştıran 52 yaşındaki deneyimli teknik adam, Beşiktaş ile birer Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.







#Beşiktaş
#Sergen Yalçın
#Trendyol Süper Lig

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