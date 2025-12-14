Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçı sonrası 'tiyatro' vurgusu: Hakeme sert tepki

Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçı sonrası 'tiyatro' vurgusu: Hakeme sert tepki

22:5314/12/2025, Pazar
G: 14/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor karşısında alınan beraberliğin ardından konuştu. Yalçın, maç sonrası hakem Ali Şansalan'ın verdiği kararlara tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı. 38. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan siyah-beyazlılar, 3-1'lik skoru koruyamadı ve bir puanla ayrıldı.


Karşılaşmanın ardından basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem Ali Şansalan'ın verdiği kararlara tepki gösterirken, 'tiyatro' vurgusu yaptı.


Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;
'Beraberliği kurtardığımıza seviniyoruz'

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum, 70 dakika eksik oynadık. Kulübede hücumcu yoktu, hep orta saha ve defans vardı. Hepsi çok mücadele etti. Oynanan oyun, beraberliği kurtardığımıza seviniyoruz. Şanslıyız."


'Atacak birini, çok belli oluyor'

"Bugün bir tiyatro vardı. Maç falan oynanmadı. Tiyatro sahnesi vardı. 1 sarı kart, 4. dakikada sarı kart. Oyuncular ikili mücadeleye giremiyor. Atacak birini. Kenardan çok belli oluyor. Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım. Futbol değil tiyatroydu bugün."


'Kurulmuş bir oyundu'

"İlk 30 dakikada 3-1 öndeyiz, kolay bir oyun, farklı bir gidişat var. Oyun kontrolü bizde. Darbe yok, şiddet yok, rakip bile kırmızı karta şaşırdı 'bu nasıl' diye. Kurulmuş bir oyundu. Bizim için 1 puan iyi. Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım. Futbol değil tiyatroydu bugün.""









#Beşiktaş
#Sergen Yalçın
#Trabzonspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Epic Games ücretsiz oyun listesi sızdırıldı: Yeni yıl öncesi 15 ücretsiz oyun geliyor