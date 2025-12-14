Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçı sonrası 'tiyatro' vurgusu: Hakeme sert tepki

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı. 38. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan siyah-beyazlılar, 3-1'lik skoru koruyamadı ve bir puanla ayrıldı.





Karşılaşmanın ardından basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem Ali Şansalan'ın verdiği kararlara tepki gösterirken, 'tiyatro' vurgusu yaptı.





Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;

'Beraberliği kurtardığımıza seviniyoruz'

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum, 70 dakika eksik oynadık. Kulübede hücumcu yoktu, hep orta saha ve defans vardı. Hepsi çok mücadele etti. Oynanan oyun, beraberliği kurtardığımıza seviniyoruz. Şanslıyız."





'Atacak birini, çok belli oluyor'

"Bugün bir tiyatro vardı. Maç falan oynanmadı. Tiyatro sahnesi vardı. 1 sarı kart, 4. dakikada sarı kart. Oyuncular ikili mücadeleye giremiyor. Atacak birini. Kenardan çok belli oluyor. Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım. Futbol değil tiyatroydu bugün."





'Kurulmuş bir oyundu'

"İlk 30 dakikada 3-1 öndeyiz, kolay bir oyun, farklı bir gidişat var. Oyun kontrolü bizde. Darbe yok, şiddet yok, rakip bile kırmızı karta şaşırdı 'bu nasıl' diye. Kurulmuş bir oyundu. Bizim için 1 puan iyi. Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım. Futbol değil tiyatroydu bugün.""































