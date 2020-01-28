Sergen Yalçın’ın teknik direktörlük kariyeri

Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ismi gündemde. Siyah-beyazlı yönetim dün gerçekleştirdiği toplantı ile takımı emanet edeceği ismi belirledi. 47 yaşındaki teknik adam ile prensip anlaşması sağlanırken, resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan ve uzun yıllar futbolcu olarak siyah-beyazlı ekibe hizmet eden Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerine de yine Kara Kartal’ın altyapısında görev yaparak başladı. 47 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş’ın 100. yıl şampiyonluğunda da kaptan olarak kadroda yer almış ve takımına önemli katkılarda bulunmuştu.

Yeni kariyeri de Beşiktaş altyapısında başladı

Sergen Yalçın, son olarak Eskişehirspor forması giyip kariyerini noktaladıktan sonra, yeni kariyerine tıpkı futbolculuğunda olduğu gibi Beşiktaş altyapısında merhaba dedi. Yalçın, 2009-2010 yıllarında siyah-beyazlı takımın altyapısında çeşitli kademelerde antrenör olarak görev aldı.

İlk deneyim Gaziantepspor’da

Sergen Yalçın, ilk ciddi görevini ise Süper Lig’in 2013-2014 sezonunda Gaziantepspor’un başına geçerek aldı. Sezonun 12. haftasında Elazığspor karşılaşmasında ilk kez kulübede yer alan Yalçın’ın takımı, rakibini 3-1 mağlup etti ve sonraki hafta da Gençlerbirliği’ni deplasmanda aynı skorla geçerek adından söz ettirmeyi başardı. O zaman 41 yaşında olan genç çalıştırıcı, 26. haftada 3-0 kaybedilen Fenerbahçe maçıyla görevi bıraktı. Yalçın, Gaziantepspor’un başında ligde oynanan 15 maçlık periyotta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Sezonu Tahsin Tam ile tamamlayan Gaziantepspor, o dönem ligde kalmayı başardı.

Sivasspor ile kupada yarı final

Gaziantep defterini kapatan Sergen Yalçın, 2014-2015 sezonunda Sivasspor ile Süper Lig kariyerine devam etti. Sezonun 15. haftasında Roberto Carlos’un ardından göreve gelen teknik adam, lige Kasımpaşa beraberliği ile giriş yaptı. Sergen Yalçın yönetiminde sezonu 15. sırada tamamlayan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Galatasaray ile yarı final oynama başarısı gösterdi. Sivasspor ile Sergen Yalçın’ın yolları 2015-2016 sezonunun 9. haftasında alınan Trabzonspor mağlubiyeti ile ayrıldı. Sivasspor, 9 maçta galibiyet yüzü görememişti.

Sezonu Gaziantepspor’da tamamladı

Sergen Yalçın bu kez aynı sezonun 32. haftasında Gaziantepspor’un başında Eskişehirspor’a karşı kulübede yer aldı. Yalçın yönetimindeki Gaziantepspor, Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalırken, sonraki hafta Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup oldu. Son haftada Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden Gaziantep ekibi, Süper Lig’i 36 puanla 14. sırada tamamladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, 3 maç için göreve geldiğini ve görevini tamamladığını belirterek, İstanbul’a döneceğini açıkladı.

Kayseri serüveni

Süper Lig 2016-2017 sezonunun 17. haftasında bu kez Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, takımı Sergen Yalçın’a emanet etti. 5-0’lık M.Başakşehir yenilgisi ile Kayseri kariyerine başlayan Yalçın, 19. haftada Kayseri’de Fenerbahçe’yi 4-1 mağlup ederek dikkat çekti. Kayserispor bir sonraki hafta ise deplasmanda Galatasaray karşısında 2-1 galip gelmeyi başardı. Kayser, temsilcisi, o sezon Türkiye Kupası’na çeyrek finalde Fenerbahçe karşısında veda etti. Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından Kayserispor ile Sergen Yalçın’ın yolları 28. haftada alınan 2-1’lik Gençlerbirliği yenilgisiyle ayrıldı. Sezonu Mesut Bakkal yönetiminde tamamlayan sarı-kırmızılılar, 38 puanla 15. sırada yer aldı ve lige tutundu. Yalçın görevi bıraktığında Kayserispor 25 puanla 16. basamaktaydı.

Süper Lig’den 1. Lig’e

Sergen Yalçın, 2017-2018 sezonuna TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un başında bulunarak başladı. Futbolculuk yaşantısını Eskişehirspor’da sona erdiren Sergen Yalçın, yeni takımıyla ilk 5 haftada 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Eskişehirspor, Türkiye Kupası’na 3. Tur’da 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor’a 4-2 yenilerek veda edince Sergen Yalçın görevinden istifa etti.

Konyaspor ile Süper Lig’e döndü

Eskişehirspor’un başında sezona kötü bir başlangıç yapan Sergen Yalçın’a, Süper Lig’den Konyaspor fırsat verdi. Yalçın, teknik direktörlük koltuğuna oturduğunda 24 hafta tamamlanmış ve Konyaspor ligde 21 puanla 16. sıradaydı. Sergen Yalçın yönetiminde ligi bitiren Konyaspor, topladığı 36 puanla 15. sırada yer alarak Süper Lig’de kaldı. Konyaspor’da Sergen Yalçın ve ekibi ile sezon sonunda yollar ayrıldı.

Alanyaspor ile kariyer zirvesi

Sergen Yalçın bu kez Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun 13. haftasında oynanan Alanyaspor - Kayserispor maçında Alanyaspor yedek kulübesinde yer aldı. Mesut Bakkal’ın ardından göreve gelen Sergen Yalçın’ın ekibi, sezonu 44 puanla 9. sırada tamamladı. Yalçın, Alanyaspor ile teknik direktörlük kariyerinin en iyi lig sıralamasını yakaladı. Sezonun tamamlanmasının ardından yönetim ve Sergen Yalçın sözleşme için anlaşamayınca yollar ayrıldı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi başlıyor Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktörlük görevi için siyah beyazlıların efsane ismi Sergen Yalçın ile anlaşma sağladı.Yeni Malatya'dan ayrıldıktan sonra teklif bekleyen başarılı futbol adamı, uzun süredir Beşiktaş tribünlerinin takımın başında görmek istediği bir isimdi. Önceki günlerde 'Beşiktaş'ta sizi ne zaman göreceğiz'' sorusuna 'Elbet bir gün buluşacağız' diyerek cevap veren Sergen Yalçın'ın Rizespor ile oynanacak deplasman maçında takımın başında olması bekleniyor.Beşiktaş altyapısından yetişen Sergen Yalçın, 2002-2006 sezonlarında siyah beyazlı formayı giymiş ve birçok şampiyonlukta pay sahibi olmuştu. Sergen Yalçın, Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor ve Yeni Malatya'da teknik direktörlük görevlerini üstlenmişti.#4x4FutbolErgin Aslan [@erginaslan], #Beşiktaş’ın gündemini değerlendirdi 👇◾ “Buranın teknik direktör takımı olduğu anlatılacak”◾ “Sergen Yalçın hayırlı olsun diyebiliriz”◾ “Vurup geçecek masa yok artık, sehpa var”◾ “Taraftar bu takıma yine omuz verir” pic.twitter.com/ZuhPM00gjh— TVNET (@tvnet) 27 Ocak 2020

Sivasspor mağlubiyeti Yeni Malatyaspor kariyerini bitirdi

2019-2020 sezonu öncesi Yeni Malatyaspor, takımın başına Sergen Yalçın’ı getirdi. Malatya ekibi, Yalçın yönetiminde UEFA Avrupa Ligi Elemeleri 2. Turu’nda Slovenya ekibi NK Olimpija’yı elemeyi başardı. Bir sonraki turda Sırp ekibi Partizan’a ilk maçta deplasmanda 3-1 mağlup olan Malatyaspor, rövanşı 1-0 kazansa da turnuvaya veda eden ekip oldu. Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda alınan 4-0’lık farklı Sivasspor mağlubiyeti sonrası Sergen Yalçın ve ekibi ile yolları ayırdı. Sergen Yalçın, görevi bıraktığında Malatya ekibi 17 hafta itibariyle ligde 24 puanla 8. sırada yer alıyordu.

İstikrar yok

Kariyerinde toplam 8 takımın başında teknik direktör olarak görev alan Sergen Yalçın, bu takımların hiçbiri ile 2 sezonu tamamlayamadı. Henüz 47 yaşında olan Sergen Yalçın, çalıştırdığı ekipler ile uzun süreli bir istikrar yakalayamadı. Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.