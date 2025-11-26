Yeni Şafak
Serikspor maç öncesi antremanlarına başladı

Serikspor maç öncesi antremanlarına başladı

26/11/2025
Serikspor maç öncesi antremanda
Serikspor maç öncesi antremanda

Trendyol 1. Lig'de dengeleri değiştirecek kritik bir doksan dakika için hazırlıklar başladı.

15. hafta mücadelesi Van'da futbolseverleri bekliyor. Antalya temsilcisi Serikspor, ligin iddialı ekiplerinden Vanspor ile kozlarını paylaşmak üzere hazırlıklarına hız verdi. Ligde 22 puanla 9. sırada bulunan yeşil-beyazlı ekip, bir basamak altında yer alan ve sadece bir puan farkla gerisinde olan rakibini deplasmanda mağlup ederek üst sıralara doğru sağlam bir adım atmayı amaçlıyor.




