Servet Çetin'den yönetime transfer mesajı

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Sarıyer, evinde karşılaştığı Iğdır FK’yı 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, "Ligin en iyi takımlarından, en iyi kadrolarından birine karşı oynadık. Bunu da biliyorduk. Zaafları olan yönlerine de iyi çalıştık. Zemin bir tık daha iyi olsaydı, eksikliklerini daha çok değerlendirecek pozisyonlar olacaktı ama saha biraz ağırdı. Açıkçası iki takım arasında sıklet farkı var. Oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Galip geldiğimiz maçtan sonra da veryansın etmek istemiyorum ama çok zorlanıyoruz. Gole ihtiyacımız var, rakip 10 kişi, kenar oyuncusu sokup işi bitirecekken sol beki alıp kenar oynatmak zorunda kalıyoruz. İnşallah 1 kenar, 1 orta saha oyuncusu kadromuza katarsak daha toplu bir takım olacağımızı düşünüyorum. Bu eksiklere, bu zaaflara rağmen 3 puan bizim için çok iyi oldu. Çok şükür iyi bir skorla 3 puan aldık. Oyuncu arkadaşlarımı tekrar tebrik ediyorum. Üstüne koymamız gerekiyor. Kazansak bile hemen alttan kurtulamadık. Seriye ihtiyacımız var. İnşallah onu da kısa sürede gerçekleştirirsek iyi bir konum alırız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.