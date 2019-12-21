Ses getiren transfer iddiası: Pato Sivasspor yolunda

Lider Sivasspor'la ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Hedefini şampiyonluk planları üzerine kuran kırmızı-beyazlıların Brezilyalı golcü Alexandre Pato ile ilgilendiği belirtildi.

Fox Sports Brazil'in aktardığı haberde, Sivasspor yönetiminin yıldız futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

2022 yılına kadar Sao Paulo ile sözleşmesi bulunan Pato, Brezilya dışında Milan, Chelsea, Villareal ve Tianjin Tianhai'de forma giymişti. Alexandre Pato kariyerinde çıktığı 380 maçta 154 gol atarken, 46 da asist yapma başarısı gösterdi.



Sivasspor dünya yıldızlarına alışkın

Transfer gerçekleşirse, Sivas'a gelen Brezilyalı yıldız isimler arasına Pato da eklenecek. Sivasspor'da daha önce Robinho ve Cicinho gibi isimler forma giymiş, Roberto Carlos da teknik direktör olarak görev yapmıştı.