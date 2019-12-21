SÜPER LİG

Ses getiren transfer iddiası: Pato Sivasspor yolunda

Süper Lig'de zirvede yer alan Sivasspor'un Sao Paulo'da forma giyen dünya yıldızı Alexandre Pato'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alexandre Pato, bu sezon Sao Paulo formasıyla çıktığı 20 maçta 5 gol attı.

Alexandre Pato, bu sezon Sao Paulo formasıyla çıktığı 20 maçta 5 gol attı.

Fotoğraf: DIEGO VARA / Reuters

Lider Sivasspor'la ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Hedefini şampiyonluk planları üzerine kuran kırmızı-beyazlıların Brezilyalı golcü Alexandre Pato ile ilgilendiği belirtildi.

Fox Sports Brazil'in aktardığı haberde, Sivasspor yönetiminin yıldız futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

  • 2022 yılına kadar Sao Paulo ile sözleşmesi bulunan Pato, Brezilya dışında Milan, Chelsea, Villareal ve Tianjin Tianhai'de forma giymişti. Alexandre Pato kariyerinde çıktığı 380 maçta 154 gol atarken, 46 da asist yapma başarısı gösterdi.


Sivasspor dünya yıldızlarına alışkın

Transfer gerçekleşirse, Sivas'a gelen Brezilyalı yıldız isimler arasına Pato da eklenecek. Sivasspor'da daha önce Robinho ve Cicinho gibi isimler forma giymiş, Roberto Carlos da teknik direktör olarak görev yapmıştı.

Sivas'a gelen Brezilyalı yıldızlar
Sivas'a gelen Brezilyalı yıldızlar

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Süper Lig'de tepki çeken ceza
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.